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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватимуть банки у 2019 році – календар

У 2019 році банкам доведеться відпрацювати 3 позапланових вихідних через свята.

Як працюватимуть банки у 2019 році – календар

Робочі дні системи електронних платежів Національного банку України три рази у 2019 році будут переноситися через державні свята.

Вівторок 30 квітня переноситься на суботу 11 травня, понеділок 30 грудня – на суботу 21 грудня, а вівторок 31 грудня – на суботу 28 грудня.

За потреби 30 квітня, 30 і 31 грудня 2019 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

Читайте: Вихідні в квітні 2019: вибори і Великдень

Крім того, банки зобов’язані організувати своєчасні виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів.

Раніше Факти ICTV писали, що у травні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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