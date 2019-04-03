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Факти / Україна / Політика

Зеленський викликав Порошенка на дебати та висунув умови

Кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати і чекає відповіді протягом 24 годин.

Вибори Зеленський

Кандидат у президенти  Володимир Зеленський опублікував у Facebook звернення, в якому викликав кандидата у президента Петра Порошенка на дебати.

Він чекає на відповідь від Порошенка протягом 24 годин.

Дебати пропонують провести на НСК Олімпійський, аби за ними могли спостерігати всі українці.

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Раніше спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що кандидат у президенти готовий до участі у дебатах перед другим туром виборів.

За його словами, Зеленський заявляв, що готовий до участі у дебатах перед другим туром виборів президента України ще до того, як дізнався свого опонента.

Крім того, у соцмережах запустили флешмоб, в якому закликали кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського провести дебати.

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