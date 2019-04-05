Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на стадіон НСК Олімпійський для того, аби здати аналізи на наркотики та алкоголь.

Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на стадіон НСК Олімпійський, аби здати аналізи на наркотики та алкоголь перед проведенням дебатів.

На стадіон також прибули медики клініки Борис для забору аналізів.

Порошенко вже зайшов до кімнати, в якій здаватиме аналізи.

Аналізи взяли медики клінік Борис, Медікому, київської міської наркологічної лікарні та державної невідкладної допомоги.

Крім крові, на аналіз у кандидата в президенти візьмуть сечу і волосся.













Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 3 фотографии

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До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський сьогодні здав аналізи на наркотики та алкоголь.

Фото: Петро Порошенко