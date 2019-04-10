Договір, який назвали Великим, президенти України й Росії Леонід Кучма та Борис Єльцин підписали в Маріїнському палаці, в Києві, 31 травня 1997-го. Але чинності він набув лише після ратифікації парламентами обох країн – 1 квітня 99-го.

Цьому договору передували великі політичні баталії. Один з пікових моментів – російські парламентарії претендують на український Севастополь.

Виснажливі перемовини роками не давали ніяких результатів. Хоча всі розуміли – і на Банковій, і в Кремлі, що потрібний документ, який би розставив всі крапки над і, як Києву і Москві співіснувати далі. Але процес весь час буксував. Адже мова йшла не просто про дружбу, а й про торгівельні суперечки.

І головне – Київ і Москва ділили Чорноморський флот колишнього радянського союзу, який базувався в Криму.

Після 91-го багатьом російським можновладцям було важко сприйняти сам факт незалежності. Вони підсвідомо вважали, що мають впливати на українську політику. Дипломатичний марафон тривав понад 5 років.

На той час договір вважався справжнім дипломатичним проривом.

Чи не найбільшим успіхом Києва стало офіційно закріплене на папері визнання Криму частиною України. Та водночас довелося піти й на суттєві поступки. Насамперед, погодитися на присутність в Криму російського флоту.

Це стало міною уповільненої дії. У чому Україна переконалася вже в 2014 році, коли ця міна врешті-решт вибухнула.

Ейфорія 97 року спіткнулася об сувору реальність. Договір так і не був конкретизований. Далеко не всі додаткові угоди були підписані. Навіть визначення кордону на суходолі затяглося на довгі роки.

Зрештою, питання сухопутного кордону вдалося хоч якось владнати. А от плоди його відсутності в Азовському морі ми пожинаємо досі. Воно вважається внутрішніми водами і України, і Росії. А тому дає велике поле для провокацій.

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Остаточно Москва скинула маску дружби після обрання Путіна на третій президентський термін. Кремль захотів повернути Україну до своєї орбіти. Але Україна пручалася. І навіть проросійський президент Янукович Кремлю не допоміг. Москва пішла в наступ.

Які ж наслідки матиме припинення дії договору про дружбу? За словами експертів, кардинальних змін очікувати не варто.

– Цей договір працювати не міг. Чистий аркуш. Те, що було, воно вже не може бути повернуто.

До того ж, окрім загального договору, по ключовим питанням діяли окремі двосторонні угоди. Наприклад, щодо постачання та транспортування газу через територію України, а також щодо кордону.

Транспортне сполучення також: кожна країна вирішує сама. Київ в односторонньому порядку припинив авіаперельоти до Росії, але не скасував залізничне сполучення.

В Росії після припинення договору про дружбу з Україною піднялася справжня істерика.

Москва вже надіслала до Києва ноту протесту. Але єдина реакція українського МЗС – заява міністра закордонних справ Клімкіна, написана на сторінці у соцмережі.

– Значить, ми все робимо правильно.

Раніше Факти ICTV писали про те, що РФ направила Україні ноту через припинення Договору про дружбу.