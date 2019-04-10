Договор, который назвали Великим, президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин подписали в Мариинском дворце в Киеве, 31 мая 1997. Но в силу он вступил только после ратификации парламентами обеих стран – 1 апреля 99-го.

Этому договору предшествовали крупные политические баталии. Один из пиковых моментов – российские парламентарии претендуют на украинский Севастополь.

Изнурительные переговоры годами не давали никаких результатов. Хотя все понимали – и на Банковой, и в Кремле, что нужен документ, который бы расставил все точки над і, как Киеву и Москве сосуществовать дальше. Но процесс все время буксовал. Ведь речь шла не просто о дружбе, но и о торговых спорах.

И главное – Киев и Москва делили Черноморский флот бывшего Советского Союза, основанный в Крыму.

После 91-го многим российским властям было трудно воспринять сам факт независимости. Они подсознательно считали, что должны влиять на украинскую политику. Дипломатический марафон длился более 5 лет.

К тому времени договор считался настоящим дипломатическим прорывом.

Едва ли не самым большим успехом Киева стало официально закреплено на бумаге признание Крыма частью Украины. Но одновременно пришлось пойти и на существенные уступки. Прежде всего, согласиться на присутствие в Крыму российского флота.

Это стало миной замедленного действия. В чем Украина убедилась уже в 2014 году, когда эта мина конце концов взорвалась.

Эйфория 97 года споткнулась о суровую реальность. Договор так и не был конкретизирован. Далеко не все дополнительные соглашения были подписаны. Даже определение границы на суше затянулось на долгие годы.

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В конце концов, вопрос сухопутной границы удалось хоть как-то решить. А вот плоды его отсутствия в Азовском море мы пожинаем до сих пор. Оно считается внутренними водами и Украины, и России. А потому дает большое поле для провокаций.

Окончательно Москва сбросила маску дружбы после избрания Путина на третий президентский срок. Кремль захотел вернуть Украину в свою орбиту. Но Украина сопротивлялась. И даже пророссийский президент Янукович Кремлю не помог. Москва пошла в наступление.

Какие же последствия будет иметь прекращения действия договора о дружбе? По словам экспертов, кардинальных изменений ожидать не стоит.

– Этот договор работать не мог. Чистый лист. То, что было, оно уже не может быть возвращено.

К тому же, кроме общего договора, по ключевым вопросам действовали отдельные двусторонние соглашения. Например, по поставкам и транспортировки газа через территорию Украины, а также касательно границы.

Транспортное сообщение также: каждая страна решает сама. Киев в одностороннем порядке прекратил авиаперелеты в Россию, но не отменил железнодорожное сообщение.

В России после прекращения договора о дружбе с Украиной поднялась настоящая истерика.

Москва уже направила в Киев ноту протеста. Но единственная реакция украинского МИД – заявление министра иностранных дел Климкина, написанная на странице в соцсети.

– Значит, мы все делаем правильно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что РФ направила Украине ноту из-за прекращения Договора о дружбе.