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Факти / Україна

У Вінниці показали тролейбус власного виробництва

У Вінниці показали хід робіт будівництва тролейбуса, який планують закінчити до 30 квітня.

У Вінниці показали тролейбус власного виробництва

Вінницька транспортна компанія представила тролейбус власного виробництва.

Тролейбус отримає власний дизайнерський вигляд обшивки, вміщуватиме 32 місця для сидіння и загальну місткість у 97 осіб.

Доробити його планують до 30 квітня.

Всього буде виготовлено чотири одиниці протягом 2019 року.

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Вартість нового тролейбуса становить 5 млн грн.

Відзначається, що електротранспорт створюють практично з нуля.

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У Вінниці показали тролейбус власного виробництва / 12 фотографий

До слова, на міжнародній виставці озброєнь і техніки Зброя та безпека 2018 показали нову українську РСЗВ БМ-21У виробництва Шепетівського ремонтного заводу.

Джерело: vinbazar.com

Фото: vinbazar.com

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