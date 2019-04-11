У Вінниці показали хід робіт будівництва тролейбуса, який планують закінчити до 30 квітня.
Вінницька транспортна компанія представила тролейбус власного виробництва.
Тролейбус отримає власний дизайнерський вигляд обшивки, вміщуватиме 32 місця для сидіння и загальну місткість у 97 осіб.
Доробити його планують до 30 квітня.
Всього буде виготовлено чотири одиниці протягом 2019 року.
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Вартість нового тролейбуса становить 5 млн грн.
Відзначається, що електротранспорт створюють практично з нуля.
У Вінниці показали тролейбус власного виробництва / 12 фотографий
До слова, на міжнародній виставці озброєнь і техніки Зброя та безпека 2018 показали нову українську РСЗВ БМ-21У виробництва Шепетівського ремонтного заводу.
Джерело: vinbazar.com
Фото: vinbazar.com
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