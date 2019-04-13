Суд Угорщини оштрафував 39 громадян України, які підробляли документи при отриманні угорського громадянства.

Районний суд Ньїредьгаза (Угорщина) оштрафував 39 українців, які підробляли документи при отриманні угорського громадянства.

Ще 12 громадян України суд засудив до умовного ув’язнення, яке варіюється від двох до десяти років.

Найбільше покарання дісталося двом українцям, які мали подвійне громадянство.

Вони зізналися, що допомагали отримати громадянство Угорщини за грошову винагороду і при цьому вдавалися до фальсифікації документів і шахрайства.

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До слова, заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з Угорщиною щодо закону про освіту в Україні.

Джерело: Mukachevo.net