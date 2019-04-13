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Факты / Украина

Подделывали документы – в Венгрии оштрафовали 39 украинцев

Суд Венгрии оштрафовал 39 граждан Украины, которые подделывали документы при получении венгерского гражданства.

Угорщина

Районный суд Ньиредьхаза (Венгрия) оштрафовал 39 украинцев, которые подделывали документы при получении венгерского гражданства.

Еще 12 граждан Украины суд приговорил к условному заключению, которое варьируется от двух до десяти лет.

Самое большое наказание досталось двум украинцам, которые имели двойное гражданство.

Они признались, что помогали получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение и при этом прибегали к фальсификации документов и мошенничеству.

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К слову, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с Венгрией касательно закона об образовании в Украине.

Источник: Mukachevo.net

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