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Зустріч з Макроном ініціювала команда Зеленського – французькі ЗМІ

Проведення зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном ініціювала команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Зустріч з Макроном ініціювала команда Зеленського – французькі ЗМІ

Французьке видання Le Monde повідомило, що ініціатором зустрічі з Еммануелем Макроном, яка відбулася 12 квітня, виступила команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Зазначається, що про це виданню повідомили свої джерела.

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– За нашою інформацією, саме команда пана Зеленського виступила з ініціативою, запропонувавши французькій стороні зустріч, – йдеться в матеріалі видання.

Раніше Зеленський поділився емоціями від зустрічі з Еммануелем Макроном. Кандидат у президенти розповів, що зустріч з президентом Франції для нього пройшла “класно і тепло”.

Джерело: Le Monde

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