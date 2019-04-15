У новообраного президента буде можливість розпустити Верховну Раду до 27 травня.

Заступник глави фракції Блок Петра Порошенка Сергій Березенко заявив, що у нового президента України будуть юридичні підстави для того, щоб до 27 травня оголосити дострокові вибори до Верховної Ради.

Він додав, що правове підкріплення зазначеного рішення оцінюється у співвідношенні 50 на 50.

– Якби ви мене запитали, чи є юристи, які змогли б обґрунтувати можливість проведення дострокових виборів – так, є, – сказав Березенко.

Політик додав, що саме 27 травня починається відлік шести місяців до виборів в парламент і в цей день у президента все ще буде можливість розпустити Верховну Раду.

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До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вже готовий до парламентських виборів в Україні.