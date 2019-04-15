Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий до парламентських виборів в Україні.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Факти тижня з Оксаною Соколовою на ICTV заявив, що вже підготувався до виборів в парламент, навіть якщо вони будуть достроковими.

– Я до виборів готовий. Я розумію, що вибори будуть у 2019 році. На місяць раніше чи на місяць пізніше – це не має великого значення, – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр вважає, що в період перед парламентськими виборами слід зайнятися зміною системи, аби привести нових людей, які займалися б зміною ситуації в Україні.

Він додав, що в країні є іще багато роботи і для неї буде потрібна розумна більшість, розумна коаліція у Верховній Раді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Гройсман (@volodymyrgroysman) 14 Апр 2019 в 11:21 PDT

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До слова, штаб кандидата в президенти Петра Порошенка веде переговори щодо проведення двох раундів дебатів 19 квітня.