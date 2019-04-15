PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Я готовий до виборів в парламент – Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий до парламентських виборів в Україні.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Факти тижня з Оксаною Соколовою на ICTV заявив, що вже підготувався до виборів в парламент, навіть якщо вони будуть достроковими.

– Я до виборів готовий. Я розумію, що вибори будуть у 2019 році. На місяць раніше чи на місяць пізніше – це не має великого значення, – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр вважає, що в період перед парламентськими виборами слід зайнятися зміною системи, аби привести нових людей, які займалися б зміною ситуації в Україні.

 

Він додав, що в країні є іще багато роботи і для неї буде потрібна розумна більшість, розумна коаліція у Верховній Раді.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Володимир Гройсман (@volodymyrgroysman)

Читайте: Стадіон, так стадіон! Чому НСК Олімпійський так і не побачив дебатів

До слова, штаб кандидата в президенти Петра Порошенка веде переговори щодо проведення двох раундів дебатів 19 квітня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський – кандидат у президенти України
Як голосувати на виборах не за місцем прописки
Кінець. Борди з Порошенком знімуть, штаб президента до них не причетний
Бійки, сварки і поліція: люди кілька діб живуть у чергах в держреєстри виборців
Сьогодні останній день для зміни місця голосування
Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України
19 квітня може відбутися два раунди дебатів – радник Порошенка
Зустріч на Олімпійському: силовики по-різному порахували присутніх
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка