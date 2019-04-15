13 квітня за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва відбулися навчання з протиповітряної оборони.
Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв віддав наказ 13 квітня провести військові навчання з протиповітряної оборони, повідомляє прес-служба ООС.
Рішення було прийнято через інформацію розвідки щодо російських навчань з наведення стратегічної авіації для ударів по наземним цілям, які відбулися у 20 км від кордону України.
В українських навчаннях взяли участь літаки винищувальної авіації та підрозділи зенітних ракетних військ.
Під час навчань Об’єднані сили відпрацьовували питання виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, а також ведення вогню із засідок.
Читайте: ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК
Крім того, проводилися ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях та запуски ракет.
До слова, у Чорному морі завершилися спільні навчання кораблів НАТО і ВМС України.
Фото: прес-служба ООС