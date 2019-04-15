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Факти / Україна

З літаками та ЗРК – українські військові провели масштабні навчання

13 квітня за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва відбулися навчання з протиповітряної оборони.

Військові навчання

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв віддав наказ 13 квітня провести військові навчання з протиповітряної оборони, повідомляє прес-служба ООС.

Рішення було прийнято через інформацію розвідки щодо російських навчань з наведення стратегічної авіації для ударів по наземним цілям, які відбулися у 20 км від кордону України.

В українських навчаннях взяли участь літаки винищувальної авіації та підрозділи зенітних ракетних військ.

Під час навчань Об’єднані сили відпрацьовували питання виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, а також ведення вогню із засідок.

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З літаками та ЗРК – українські військові провели масштабні навчання / 4 фотографии

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Крім того, проводилися ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях та запуски ракет.

До слова, у Чорному морі завершилися спільні навчання кораблів НАТО і ВМС України.

Фото: прес-служба ООС

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