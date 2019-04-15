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Факты / Украина

С самолетами и ЗРК – украинские военные провели масштабные учения

13 апреля по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наев прошли учения по противовоздушной обороне.

Військові навчання

Командующий Объединенных сил Сергей Наев отдал приказ 13 апреля провести военные учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба ООС.

Решение было принято из-за информации разведки о российских учениях по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям, которые состоялись в 20 км от границы Украины.

В украинских учениях приняли участие самолеты истребительной авиации и подразделения зенитных ракетных войск.

Во время учений Объединенные силы отрабатывали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, а также ведения огня из засад.

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С самолетами и ЗРК – украинские военные провели масштабные учения / 4 фотографии

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Кроме того, проводились ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям и запуски ракет.

К слову, в Черном море завершились совместные учения кораблей НАТО и ВМС Украины.

Фото: пресс-служба ООС

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