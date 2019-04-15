13 апреля по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наев прошли учения по противовоздушной обороне.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев отдал приказ 13 апреля провести военные учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба ООС.

Решение было принято из-за информации разведки о российских учениях по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям, которые состоялись в 20 км от границы Украины.

В украинских учениях приняли участие самолеты истребительной авиации и подразделения зенитных ракетных войск.

Во время учений Объединенные силы отрабатывали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, а также ведения огня из засад.

















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Кроме того, проводились ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям и запуски ракет.

К слову, в Черном море завершились совместные учения кораблей НАТО и ВМС Украины.

Фото: пресс-служба ООС