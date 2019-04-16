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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 16 квітня (КАРТА)

Сьогодні у більшості областей України дощ.

погода в Украине

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 2-7° тепла, вдень 8-13°, на сході країни – до 16°.

На заході вночі без істотних опадів, сильні заморозки у повітрі від 0° до -5°, а вдень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 16 квітня

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви до 15-20 м/с.

У Києві сьогодні дощ, вдень 9-11° вище нуля.

До слова, середня температура повітря у квітні становитиме 9-12° тепла.

Джерело: Гідрометцентр

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