Сьогодні у більшості областей України дощ.
За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 2-7° тепла, вдень 8-13°, на сході країни – до 16°.
На заході вночі без істотних опадів, сильні заморозки у повітрі від 0° до -5°, а вдень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла.
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Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви до 15-20 м/с.
У Києві сьогодні дощ, вдень 9-11° вище нуля.
До слова, середня температура повітря у квітні становитиме 9-12° тепла.
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