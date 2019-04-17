У штабі Петра Порошенка хочуть за основу проведення зустрічі з Володимиром Зеленським на Олімпійському взяти дебати на Суспільному.

У штабі Петра Порошенка наполягають, що зустріч із Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський повинна пройти за регламентом дебатів на Суспільному телебаченні, який встановлено Центральною виборчою комісією.

Зокрема, у Порошенка дебати на стадіоні бачать так:

порядок виступів регламентується жеребкуванням;

кандидати отримують право на вступне слово до 5 хвилин;

починається дискусія, під час якої учасники ставлять питання один одному;

кандидати переходять до завершального слова;

модератор дебатів не може використовувати оціночні судження, бути упередженим до кого-небудь із кандидатів.

Крім цього, у штабі Порошенка просять розширити проміжок часу, відведений для дебатів – з 60 хвилин до 90.

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Раніше Факти ICTV писали, що сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

Фото: Порошенко2019