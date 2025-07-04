Демократи розслідують паузу Трампа у санкціях проти Росії

Троє сенаторів-демократів заявили про початок офіційного розслідування бездіяльності Вашингтона щодо посилення тиску на Москву.

Про це повідомляє The Hill.

Демократи – про паузу Трампа в санкціях проти Росії

Сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс оприлюднили спільну заяву, в якій піддали критиці політику нинішньої адміністрації.

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За їхніми словами, від початку другого терміну Трампа у січні американська влада не запровадила жодних нових санкцій проти Росії через агресію в Україні.

Натомість у деяких випадках чинні обмеження навіть послаблювалися. Зокрема, скасування санкцій проти Сирії призвело до виключення з так званих чорних списків окремих російських банків та установ.

Аналіз The New York Times показує різкий контраст із попередньою політикою. За часів президента Джо Байдена Вашингтон запровадив понад 6200 санкцій проти структур, пов’язаних із Москвою, що становило понад 170 нових обмежень щомісяця.

— Замість того, щоб вжити цілком доступних заходів для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення війни, – зазначили парламентарі.

Законодавці наголошують, що відсутність нових санкцій дозволяє Володимиру Путіну продовжувати напад на Україну, попри обіцянки Трампа швидко завершити конфлікт.

Вони закликали адміністрацію забезпечити виконання чинних санкцій та приєднатися до європейських партнерів у посиленні тиску на Кремль.

Сенатори наголосили, що невикористання наявних інструментів надихає Путіна продовжувати війну та дозволяє порушникам у Китаї та інших країнах підживлювати російську воєнну машину.

— Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру – це продемонструвати рішучість пліч-о-пліч із нашими партнерами по G7 і показати Путіну, що витрати лише зростатимуть, – йдеться у заяві демократів.

Нагадаємо, що 2 червня Пентагон тимчасово призупинив надання протиповітряного озброєння Україні, зокрема, перехоплювачів Patriot, ракет GMLRS та інших критично важливих систем.

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