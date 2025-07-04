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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Закупівля неякісних шоломів для прикордонної частини на 36 млн грн: вирок суду

Військові, форма, шолом
Фото: Unsplash

Командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн.

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Контракт на 36 млн грн: що відомо

Слідством встановлено, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість, внаслідок чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

Зараз дивляться

У межах цього ж кримінального провадження триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи.

Завдяки взаємодії працівників ДБР та внутрішньої безпеки ДПСУ постачальник відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Також суд розглядає справу директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні шоломи.

 

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Джерело: Офіс генпрокурора

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