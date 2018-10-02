Братів-боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.
Про це повідомили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC).
– Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш із Володимиром рекорд – це рекорд усіх, хто підтримував братів-Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни, – написав вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook у понеділок увечері.
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56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) проходить з 1 по 5 жовтня в Києві. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став мер Києва Віталій Кличко.
Як повідомлялося, Володимир Кличко отримав золотий пояс почесного чемпіона WBC.