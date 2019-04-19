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Факти / Україна

Без яєць і петард. На НСК Олімпійський закликали приходити порожнем

Співробітники поліції вилучатимуть вході на НСК Олімпійський продукти, які можуть бути використані для кидання.

НСК Олімпійський перед дебатами 19 квітня

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко розповів, що у відвідувачів дебатів на Олімпійському вилучатимуть зброю, петарди і продукти харчування.

– Ні зброї, ні предметів, які можуть бути використані як зброя, жодних речей, які легальні, які можна купити, але які можуть бути використані для заподіяння шкоди собі чи оточуючим, – газові балончики, петарди, фаєри, ножі, ніяких метальних предметів – яєць, овочів, фруктів – все це буде на входах в будівлі вилучатися, – сказав він.

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Шевченко зазначив, що перевірки проводитимуться більш суворо, ніж це під час проведення спортивних заходів.

Нагадаємо, о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн вестимуть Факти ICTV.

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