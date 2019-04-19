Співробітники поліції вилучатимуть вході на НСК Олімпійський продукти, які можуть бути використані для кидання.

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко розповів, що у відвідувачів дебатів на Олімпійському вилучатимуть зброю, петарди і продукти харчування.

– Ні зброї, ні предметів, які можуть бути використані як зброя, жодних речей, які легальні, які можна купити, але які можуть бути використані для заподіяння шкоди собі чи оточуючим, – газові балончики, петарди, фаєри, ножі, ніяких метальних предметів – яєць, овочів, фруктів – все це буде на входах в будівлі вилучатися, – сказав він.

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Шевченко зазначив, що перевірки проводитимуться більш суворо, ніж це під час проведення спортивних заходів.

Нагадаємо, о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн вестимуть Факти ICTV.