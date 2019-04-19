18 квітня, в переддень Всесвітнього дня безпеки праці, відбувся діловий сніданок Стратегія нульового травматизму: переваги та можливості для бізнесу.

В рамках заходу голова Міжнародної асоціації соціального забезпечення (ISSA) в гірничій галузі Гельмут Інес вручив генеральному директору групи Метінвест Юрію Риженкову сертифікат Vision Zero.

Міжнародний сертифікат Vision Zero група отримала першою серед українських компаній.

Група Метінвест здійснює свою діяльність і вибудовує стратегію, ґрунтуючись на принципах сталого розвитку. Одним з найважливіших напрямів для компанії є охорона праці і здоров’я людей.

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Зараз група перебуває на стадії реалізації низки великих інвестиційних проектів, на яких задіяні як власні співробітники, так і зовнішні підрядники.

Щоб не допускати нещасних випадків на виробництві, з усіма ними проводиться активна робота в галузі охорони праці та промислової безпеки.

Концепція Vision Zero (Нульовий травматизм) представлена ​​Міжнародною асоціацією соціального забезпечення в Сінгапурі 4 вересня 2017 року на XXI Всесвітньому конгресі з безпеки та гігієни праці.

Вона позиціонується як якісно новий підхід до організації всієї системи охорони праці на підприємствах. В основі концепції лежать сім правил, реалізація яких сприятиме роботодавцю в зниженні показників виробничого травматизму і професійної захворюваності.

– Наша асоціація розробила стратегію щодо запобігання травматизму на робочому місці. Вона проста і складається з семи пунктів. Якщо компанія з нами співпрацює, вона їх дотримується. Ми маємо низку необхідних напрацювань та інструментів. Регулярно сприяємо проведенню семінарів і лекцій, даємо підприємствам можливості для обміну досвідом всередині організації, – коментує генеральний секретар Міжнародної асоціації соціального забезпечення Гельмут Інес.

Правила дуже гнучкі і підходять для організацій будь-яких масштабів у всіх країнах світу. Це готові інструменти для розробки і реалізації стратегії охорони праці на будь-якому підприємстві.

– Ключовий пріоритет групи Метінвест – людське життя. В рамках реалізації бізнес-стратегії компанія удосконалює і переймає кращі світові практики для створення безпечних умов праці на наших підприємствах. Своєю участю в Vision Zero ми встановлюємо собі більш високі стандарти для підвищення рівня захищеності людей. Оскільки прагнемо не тільки відповідати вимогам законодавства, а й вживати всіх можливих додаткових заходів, необхідних для зниження ризиків, – розповідає генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

Раніше Факти ICTV писали про те, що група Метінвест розробила програму профорієнтації.

Джерело: Metinvest

Фото: Metinvest