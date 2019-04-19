Глава Донецької ОДА Олександр Куць прокоментував встановлення на шахті Капітальна нового обладнання.

Модернізація вугільної галузі, завдяки установці нового гірничо-шахтного устаткування виробництва Sany Heavy Equipment, дозволить підвищити енергонезалежність країни, а самим шахтам вийти на підвищення рентабельності. Про це під час презентації техніки на території шахти в п’ятницю, 19 квітня, заявив глава Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.

В рамках договорів, укладених з ДП Мирноградвугілля, ТОВ Сані Україна постачило на шахту Капітальна гирлове обладнання потужністю понад 3 тис. тонн вугілля на добу. Загальна вартість обладнання становила 140 млн грн.

– Це перше капітальне вкладення на придбання нового обладнання та запуск нової лави, яке дозволяє розвивати шахту. Ми сподіваємося, що не останнє. Зараз ми працюємо ще над чотирма лавами. Дасть можливість додатково видобувати від 1,5 до 2 тис. тонн вугілля на добу. Це дозволить шахті самостійно виплачувати заробітну плату і вийти на рентабельність. Це вугілля дозволить нам перейти на енергонезалежність від інших постачальників, зокрема Росії, наситити наші ТЕС якісним вугіллям, – зазначив глава області.

За словами Олександра Куця, китайська техніка перевершує вітчизняні та інші аналоги за характеристиками ціни і якості.

– Якби не було позитивної динаміки використання такого обладнання (на шахті Краснолиманська, – Ред.), я думаю, ми б не наважилися на його закупівлю. Воно показало себе якісним, надійним, енергоефективним, – сказав він.

Генеральний директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонь підкреслив, що на сьогодні на території України працює вже майже 30 одиниць прохідницьких комбайнів, два очисних комплекси і 150 механічних секцій кріплення виробництва китайського виробника.

– На ТОВ Краснолиманське наша техніка вже дозволила вийти на видобуток на рівні 8 тис. тонн вугілля на добу. У найближчі місяці буде здійснено постачання ще двох комплексів на держшахти, що дозволить нарощувати видобуток на території України і сприяти розвитку економіки України, – підкреслив він.

До кінця 2019 року Сані Україна планує постачити на шахти ДП Мирноградвугілля ще чотири прохідницькі комбайни. Кожен комбайн щодоби забезпечить по 10-15 метрів підготовки очисних вибоїв. Загальна вартість цього обладнання – близько 100 млн грн.

– Шахта Капітальна на сьогодні видобуває в середньому близько 1,4 тис. тонн вугілля на добу. Після масштабного оновлення обладнання за рахунок техніки нового покоління видобуток буде збільшено як мінімум в 2,5 рази, що істотно поліпшить економічні показники підприємства. В цілому ж модернізація обладнання на державних шахтах дозволить наростити видобуток протягом двох років в 3-5 разів, – зазначив директор ТОВ Сані Україна Андрій Крикун.

За словами Андрія Крикуна, очисні комбайни здатні добути до 1,5 млн тонн вугілля без капітального ремонту, що в два рази більше, ніж вітчизняні аналоги.

Постачений на шахту Капітальна очисний комбайн MG210 має продуктивність до 12 т/хвилину, що робить його найпродуктивнішим в класі з використовуваних на території України. Цей показник в два рази вище показників очисних комбайнів вітчизняного виробництва. Скребковий конвеєр SGZ630 має ресурс до 3 млн тонн, що також робить його кращим у класі на території України.

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ТОВ Сані Україна планує здійснити постачання нового обладнання на ДП Селидіввугілля, ДП Шахтоуправління Південнодонбаське №1, ДП Шахта ім. М. С. Сургая, ПАТ Лисичанськвугілля.

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