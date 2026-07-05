Під час нічної атаки на Україну 5 липня російські війська застосували ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 липня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 4 липня, російські війська застосували одну протирадіолокаційну ракету Х-31 з акваторії Чорного моря, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Зараз дивляться

Крім того, ворог використав 125 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивних, Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 5 липня сили протиповітряної оборони збили або приглушили на Півночі, Півдні та Сході країни:

112 безпілотників різних типів;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

протирадіолокаційну ракету Х-31 (не досягла цілі).

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях.

Ще на восьми локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Уночі проти 5 липня ворог атакував Запоріжжя ударними безпілотниками.

За словами Івана Федорова, російські війська завдали щонайменше п’яти ударів по місту. Унаслідок одного з влучань зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого до п’ятого поверху.

Загалом пошкоджено 42 житлові будинки — сім багатоквартирних та 35 приватних, а також нежитлові будівлі й об’єкти критичної інфраструктури. Руйнувань зазнали вікна, балкони, автостоянка та автомобілі.

Попередньо відомо про трьох поранених, серед яких одна дитина.

Крім того, вранці 5 липня російські війська атакували Дніпро. Перші вибухи пролунали о 04:59. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Повторні вибухи пролунали близько 05:53.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Також вранці 5 липня російські війська атакували Харків ударним безпілотником.

За словами міського голови Ігоря Терехова, дрон типу Молнія влучив по автозаправній станції в Індустріальному районі міста.

60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Україну досі триває. У повітряному просторі Україні фіксуються декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.