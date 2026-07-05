Нічна атака на Україну: РФ вдарила чотирма ракетами та 125 дронами
Під час нічної атаки на Україну 5 липня російські війська застосували ракети та ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 5 липня: що відомо
Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 4 липня, російські війська застосували одну протирадіолокаційну ракету Х-31 з акваторії Чорного моря, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Крім того, ворог використав 125 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивних, Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу Пародія.
Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 5 липня сили протиповітряної оборони збили або приглушили на Півночі, Півдні та Сході країни:
- 112 безпілотників різних типів;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- протирадіолокаційну ракету Х-31 (не досягла цілі).
Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях.
Ще на восьми локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.
Уночі проти 5 липня ворог атакував Запоріжжя ударними безпілотниками.
За словами Івана Федорова, російські війська завдали щонайменше п’яти ударів по місту. Унаслідок одного з влучань зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого до п’ятого поверху.
Загалом пошкоджено 42 житлові будинки — сім багатоквартирних та 35 приватних, а також нежитлові будівлі й об’єкти критичної інфраструктури. Руйнувань зазнали вікна, балкони, автостоянка та автомобілі.
Попередньо відомо про трьох поранених, серед яких одна дитина.
Крім того, вранці 5 липня російські війська атакували Дніпро. Перші вибухи пролунали о 04:59. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, під ударом опинилося одне з підприємств міста.
Повторні вибухи пролунали близько 05:53.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Також вранці 5 липня російські війська атакували Харків ударним безпілотником.
За словами міського голови Ігоря Терехова, дрон типу Молнія влучив по автозаправній станції в Індустріальному районі міста.
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За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Україну досі триває. У повітряному просторі Україні фіксуються декілька ворожих БпЛА.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.