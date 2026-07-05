Унаслідок російської атаки на Вільнянську громаду Запорізької області є поранені люди.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Вільнянську громаду 5 липня: що відомо

За словами Івана Федорова, внаслідок атаки на Вільнянську громаду поранення дістали дві жінки віком 93 та 68 років. Вони звернулися по допомогу до медиків.

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Також, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки на Вільнянську громаду 5 липня уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 5 липня російські війська атакували Запоріжжя. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по місту.

Унаслідок атаки було зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого до п’ятого поверху, пошкоджено 42 житлові будинки, критичну інфраструктуру, автомобілі та нежитлові будівлі. Постраждали щонайменше троє людей, серед яких є дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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