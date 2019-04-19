Кандидат у президенти Петро Порошенко на початку дебатів з Володимиром Зеленським виступив з п’ятихвилинною промовою на Олімпійському.
На початку дебатів на Олімпійському Порошенко виступив з промовою, яка тривала п’ять хвилин.
Порошенко вірить, що Зеленський не хоче падіння України, але знає, що цього дуже хоче Путін.
– Ми не маємо впевненості, що Зеленський буде сильним президентом. Мій опонент – це слабкий кандидат, який не зможе протистояти ударам Путіна. Ви самі сказали, що ви кіт у мішку. Але насправді ви мішок, в якому чорні коти, – заявив Порошенко.
Порошенко також сумнівається про наміри та дії Зеленського, адже, за його словами, українці так і не почули на це відповідь.
– А що саме збирається робити майбутній президент воюючих країн. Ми стоїмо перед викликами, які потребують мужності і сили. Потрібно мати міжнародний досвід, як утримувати міжнародну коаліцію, як бути головнокомандувачем країни.
Ваша команда каже, що ви вже почали курс молодого бійця, але варто було його почати у 2014 році. Коли Україна потребувала захисту, а Володимир ховався від повісток.
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Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 55%, 23 votes23 votes 55%55%
- Петро Порошенко 24%, 10 votes10 votes 24%24%
- Це не дебати, а джерело мемів 19%, 8 votes8 votes 19%19%
- Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote1 vote 2%2%
Нагадаємо, що ви можете дивитися дебати на Олімпійському Порошенко-Зеленський на Фактах ICTV.