Кандидат у президенти Петро Порошенко на початку дебатів з Володимиром Зеленським виступив з п’ятихвилинною промовою на Олімпійському.

На початку дебатів на Олімпійському Порошенко виступив з промовою, яка тривала п’ять хвилин.

Порошенко вірить, що Зеленський не хоче падіння України, але знає, що цього дуже хоче Путін.

– Ми не маємо впевненості, що Зеленський буде сильним президентом. Мій опонент – це слабкий кандидат, який не зможе протистояти ударам Путіна. Ви самі сказали, що ви кіт у мішку. Але насправді ви мішок, в якому чорні коти, – заявив Порошенко.

Порошенко також сумнівається про наміри та дії Зеленського, адже, за його словами, українці так і не почули на це відповідь.

– А що саме збирається робити майбутній президент воюючих країн. Ми стоїмо перед викликами, які потребують мужності і сили. Потрібно мати міжнародний досвід, як утримувати міжнародну коаліцію, як бути головнокомандувачем країни. Ваша команда каже, що ви вже почали курс молодого бійця, але варто було його почати у 2014 році. Коли Україна потребувала захисту, а Володимир ховався від повісток.

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Хто переміг на дебатах? Володимир Зеленський 55%, 23 votes 23 votes 55% 55%

Петро Порошенко 24%, 10 votes 10 votes 24% 24%

Це не дебати, а джерело мемів 19%, 8 votes 8 votes 19% 19%

Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote 1 vote 2% 2% Всього голосів: 42 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, що ви можете дивитися дебати на Олімпійському Порошенко-Зеленський на Фактах ICTV.