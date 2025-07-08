У команді Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні

Члени команди національної безпеки президента США Дональда Трампа планують обговорити деталі постачання зброї до України, включаючи ракети до систем ППО Patriot у вівторок, 8 липня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Постачання зброї Україні від США

У виданні звернули увагу, що нещодавно Трамп заявив про те, що США надалі постачатимуть оборонну зброю до України.

Зараз дивляться

– Ми збираємося надіслати більше зброї. Вони повинні бути здатні захистити себе, – сказав Трамп.

На думку президента США, Україні потрібно надіслати першочергово оборонну зброю, адже вона потерпає від дуже сильних ударів.

За словами джерела, знайомого з цим питанням, в адміністрації США вже велися дискусії щодо того, як доставити додаткові ракети Patriot до України після нещодавньої телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначили у виданні, під час розмови Зеленський попросив роз’яснень щодо призупинення постачання озброєнь, але Трамп применшив значення цього твердження.

Президент США зазначив, що все ще відкритий для допомоги Україні в самозахисті, повідомив співрозмовник.

За словами іншого джерела, знайомого з переговорами, наприкінці минулого тижня Трамп обговорив постачання Україні ракетних комплексів Patriot, зокрема перспективу співфінансування або передавання власних систем з боку європейських країн.

Очікується, що переговори щодо зброї продовжаться зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом під час конференції в Римі, яка відбудеться цього тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.