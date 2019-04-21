У день виборів президента України у столиці Чехії, Празі, утворилися величезні черги виборців.
У день виборів 2019 у Празі ажіотаж, там українці за півгодини до відкриття виборчих дільниць вишикувалися у чергу. На фотографії видно, що черга розтягнулася на цілу вулицю.
– Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці, – написав під фотографією посол України у Республіці Чехія Євген Перебийніс.
#Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 апреля 2019 г.
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Нагадаємо, що 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, громадяни обирають між двома кандидатами – Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
Виборчі дільниці в Україні відкрилися о 8.00, вони працюватимуть до 20.00.
Факти ICTV слідкують за другим туром виборів 2019 онлайн.
Джерело: Yevhen Perebyinis