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Факти / Україна

За півгодини до відкриття дільниці: у Празі українці вишикувалися у величезну чергу

У день виборів президента України у столиці Чехії, Празі, утворилися величезні черги виборців.

За півгодини до відкриття дільниці: у Празі українці вишикувалися у величезну чергу

У день виборів 2019 у Празі ажіотаж, там українці за півгодини до відкриття виборчих дільниць вишикувалися у чергу. На фотографії видно, що черга розтягнулася на цілу вулицю.

– Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці, – написав під фотографією посол України у Республіці Чехія Євген Перебийніс.

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Нагадаємо, що 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, громадяни обирають між двома кандидатами – Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Виборчі дільниці в Україні відкрилися о 8.00, вони  працюватимуть до 20.00.

Факти ICTV слідкують за другим туром виборів 2019 онлайн.

Джерело: Yevhen Perebyinis

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