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Факти / Україна / Політика

Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00

У день другого туру виборів президента України, 21 квітня, о 20:00 наш сайт оприлюднить перші дані екзит-полу, рейтингу кандидатів.

Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00

Результати Національного екзит-полу другого туру виборів президента України 2019 будуть оприлюднені на сайті Факти ICTV рівно о 20:00. Нагадаємо, що похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% в порівнянні з офіційними даними ЦВК.

О 22:00 наш сайт опублікує остаточні дані Національного екзит-полу – підрахунок голосів на момент закриття виборчих дільниць.

Читайте: Як знайти себе у списках виборців

Нагадаємо також, що протягом всього дня і наступного дня після виборів ви можете стежити за останніми новинами з виборчих дільниць, штабів кандидатів у президенти, а також Центральної виборчої комісії на нашому сайті.

Спеціальні випуски Фактів ICTV виходитимуть о 12:45 15:45 та 20:00. О 18:45 очікуйте випуск програми Факти тижня.

Раніше ми писали про те, як функціонує екзит-пол і чи варто йому довіряти.

Не забудьте віддати свій голос на президентських виборах 21-го квітня!

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