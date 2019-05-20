Програму урочистих заходів 20 травня з нагоди вступу на пост глави держави оприлюднила прес-служба новообраного президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський у день інавгурації 20 травня зустрінеться з головами іноземних делегацій.

Відповідно до програми, з 10.00 до 11.00 він візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради та складе присягу народу України.

З 11.05 до 11.20 пройде церемонія представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонія підняття державного прапора України.

Після цього з 11.20 до 11.50 Володимир Зеленський разом з дружиною вітатиме глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

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Крім того, до 13.30 Володимир Зеленський прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду президента.

З 14.30 до 17.00 заплановані двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента.

Нагадаємо, у зв’язку з інавгурацією у Києві перекриють низку вулиць.