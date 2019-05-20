На інавгурації Володимира Зеленського була присутня його дружина Олена.
Олена Зеленська для інавгурації обрала білий строгий костюм. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.
Якщо фото в Instagram першої леді були радісними, а Володимир Зеленський і його дружина посміхалася, то під час інавгурації було не до посмішок.
Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді / 3 фотографии
Поведінка першої леді під час інавгурації була стриманою, спокійною, а вираз обличчя сумним. На ньому, на думку блогера Марини Данилюк-Ярмолаєвої, читалося “Як жити, коли життя кардинально змінюється, а дітей тепер очікуватиме охорона…”
Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)
До речі, раніше Факти ICTV публікували біографію Олени Зеленської та цікаві факти з її життя.
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