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Факти / Україна

Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді

На інавгурації Володимира Зеленського була присутня його дружина Олена.

Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді

Олена Зеленська для інавгурації обрала білий строгий костюм. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.

Якщо фото в Instagram першої леді були радісними, а Володимир Зеленський і його дружина посміхалася, то під час інавгурації було не до посмішок.

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Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді / 3 фотографии

Поведінка першої леді під час інавгурації була стриманою, спокійною, а вираз обличчя сумним. На ньому, на думку блогера Марини Данилюк-Ярмолаєвої, читалося “Як жити, коли життя кардинально змінюється, а дітей тепер очікуватиме охорона…”

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

До речі, раніше Факти ICTV публікували біографію Олени Зеленської та цікаві факти з її життя.

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