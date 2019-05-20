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Факти / Україна / Політика

Опоблок підтримає всі мирні ініціативи Володимира Зеленського – Вадим Новинський

Лідер Опоблоку Вадим Новинський висловив підтримку Володимиру Зеленському і прокоментував його промову під час інавгурації.

Опоблок підтримає всі мирні ініціативи Володимира Зеленського – Вадим Новинський

Лідер фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський прокоментував інавгураційну промову президента Володимира Зеленського.

– Наша фракція першою встала і почала аплодувати заяві Володимира Зеленського про те, що його головне завдання – встановити твердий мир і обміняти полонених. І заради цього він готовий на непопулярні кроки.

Якщо президент дійсно піде цим шляхом, а не буде його симулювати, як його попередник, Опозиційний блок повністю підтримає главу держави, – сказав Вадим Новинський.

Для досягнення миру, на думку глави фракції Опоблоку, необхідно ухвалити давно обіцяні владою закони.

– Ми будемо наполягати на розгляді парламентом найближчим часом пакету законопроектів на виконання Мінських угод. Опозиційний блок розробив 11 законопроектів – про амністію, про інтеграцію Донбасу, про відновлення соціального забезпечення жителів регіону та інші, – додав Вадим Новинський.

За словами лідера опозиції, Опоблоку близька позиція Володимира Зеленського в тому, що стосується об’єднання суспільства.

– Для цього парламенту необхідно ухвалити закони, які запобігатимуть і врегульовуватимуть соціальні конфлікти. Ми підтримуємо і ухвалення у другому читанні Виборчого кодексу з відкритими партійними списками.

На найближчому засіданні парламенту 28 травня необхідно почати розглядати правки до нього і проголосувати за нього, – заявив Вадим Новинський.

Також політик додав, що промова Володимира Зеленського була чесною і відвертою, він говорив як людина, недосвідчена в політиці. Навіть якщо він буде помилятися, але щиро, народ прийме його помилки. Політична брехня за останні п’ять років стала для суспільства неприйнятною.

Читайте: Вадим Новинський: Зберегти пам’ять про перемогу і захистити ветеранів – пріоритети Опоблока

Як заявив Вадим Новинський, Опозиційний блок готовий до дострокових парламентських виборів, про старт яких оголосив Володимир Зеленський з трибуни парламенту.

– Чинне скликання парламенту повністю себе дискредитувало перед народом, позбулося його підтримки, а з нею – і легітимності. Вибори – це демократична процедура, давайте запитаємо у народу, кому він довіряє, і чесно проведемо їх.

Але ми вважаємо, що навіть в цьому випадку мотиваційна частина указу президента про розпуск парламенту через відсутність коаліції повинна бути бездоганною з точки зору Конституції, – резюмував Вадим Новинський.

Нагадаємо, Вадим Новинський висловив співчуття з приводу трагедії в Шереметьєво.

Джерело: Опоблок

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