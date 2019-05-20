Сьогодні Володимир Зеленський вперше звернувся до українців як президент України. Факти ICTV зібрали головні тези з його промови.

Кожен з нас “президент”

Під час промови Володимир Зеленський заявив, що кожен з українців є “президентом”.

– Щойно не тільки я складав присягу. Кожен з нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас присягнув на вірність Україні, – сказав президент.

За його словами, відсьогодні кожен житель України несе відповідальність за країну. І кожен з нас зможе зробити усе для розвитку нашої країни.

Зеленський додав, що європейська країна починається насамперед з людей. І тільки коли Європа буде у наших головах, тоді вона буде й в Україні.

Всім, хто готовий будувати нову Україну – громадянство

Президент заявив, що не існує “правильних” і “неправильних” українців.

– Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні… Я звертаюся до всіх українців на планеті. Усім, хто готовий будувати нову, сильну й успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство, – сказав Зеленський.

Він вважає, що нашою національною ідеєю є об’єднання, яке допоможе втілити у життя неможливе.

За словами президента, зараз в українців є багато бід, які роблять їх нещасливими. Це й шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, великі ціни.

Припинення вогню і повернення полонених

Володимир Зеленський під час виступу сказав, що найпершим завданням є припинення вогню на Донбасі.

– Можу запевнити, задля того, аби наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюся ухвалювати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо знадобиться, готовий втратити свою посаду для того, аби настав мир, – сказав президент.

Він додав, що не йтиме на компроміси щодо українських територій.

За словами Зеленського, не Україна почала цю війну, але нам її потрібно закінчити.

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Президент заявив, що готовий до діалогу, але першим кроком перед ним повинно стати звільнення усіх українських полонених. Далі потрібно повернути українські території.

Також потрібно дати зрозуміти жителям окупований територій, що вони – українці, що про них не забули.

Сильна армія

Зеленський пообіцяв зробити все, аби українські військові відчували повагу до себе.

У військових має бути стабільне і гідне фінансове забезпечення, а також житлові умови. Гідний відпочинок після виконання бойових завдань для військових і їх родин.

– Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити їх, – сказав президент.

Завдання для уряду та парламенту

Володимир Зеленський заявив, що оскільки сьогодні робочий день, у Верховної Ради мають бути свої завдання.

Він дав народним депутатам два місяці для того, аби ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальне покарання за незаконне збагачення і зробити відкриті списки.

Крім того, президент вимагає звільнити з посад міністра оборони, голову СБУ і генерального прокурора.

Також він сказав, що чиновникам не варто вішати його портрети у кабінетах, адже президент – не ікона.

Президент додав, що все життя робив все для того, аби українці усміхалися. Тепер він пообіцяв робити все, щоб жителі України більше не плакали.

Наостанок Зеленський сказав, що розпускає Верховну Раду.

До слова, під час промови Володимир Зеленський перейшов на російську мову, після чого виникла суперечка з народним депутатом Олегом Ляшко.