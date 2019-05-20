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Факти / Україна / Політика

Зеленський перейшов на російську під час інавгураційної промови

Під час інавгурації Володимира Зеленського виникла суперечка між ним та Олегом Ляшком.

Зеленський перейшов на російську під час інавгураційної промови

Володимир Зеленський та Олег Ляшко під час інавгурації вступили у перепалку через мову.

У своїй промові Володимир Зеленський кілька разів переходив на російську мову, пояснюючи це тим, що трансляцію церемонії дивляться жителі Донбасу.

У цей момент Олег Ляшко перервав виступ президента та зауважив, що на сході розуміють українську мову.

У відповідь Володимир Зеленський подякував, що Олег Ляшко продовжує ділити людей. Але українець – це не в паспорті, українець – це в серці.

Читайте: Інавгурація президента онлайн

До слова, у своїй промові під час інавгурації у 2014 році Петро Порошенко також переходив на російську.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Зеленський ішов на інавгурацію.

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