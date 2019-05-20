Під час інавгурації Володимира Зеленського виникла суперечка між ним та Олегом Ляшком.
Володимир Зеленський та Олег Ляшко під час інавгурації вступили у перепалку через мову.
У своїй промові Володимир Зеленський кілька разів переходив на російську мову, пояснюючи це тим, що трансляцію церемонії дивляться жителі Донбасу.
У цей момент Олег Ляшко перервав виступ президента та зауважив, що на сході розуміють українську мову.
У відповідь Володимир Зеленський подякував, що Олег Ляшко продовжує ділити людей. Але українець – це не в паспорті, українець – це в серці.
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До слова, у своїй промові під час інавгурації у 2014 році Петро Порошенко також переходив на російську.
Раніше Факти ICTV писали про те, як Зеленський ішов на інавгурацію.