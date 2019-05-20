Президент Володимир Зеленський дав Верховній Раді два місяці на те, аби ухвалити низку законів і звільнити кількох міністрів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Верховної Ради є два місяці на те, аби ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, а також закон про кримінальне покарання за незаконне збагачення.

– Дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальне покарання за незаконне збагачення. І зробіть відкриті списки, – сказав Зеленський.

Він також попросив звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора і міністра оборони.

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До слова, Володимир Зеленський привітався з усіма людьми, які прийшли подивитися церемонію інавгурації.