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Селфі, стрибок і поцілунки: як Зеленський ішов на інавгурацію

Володимир Зеленський прийшов на урочисту церемонію інавгурації і привітався з глядачами.

Селфі, стрибок і поцілунки: як Зеленський ішов на інавгурацію

Володимир Зеленський прибув на урочисту церемонію інавгурації до Верховної Ради України.

Дорогою до Ради він привітався з усіма охочими, які прийшли подивитися на церемонію.

Володимир Зеленський був у гарному настрої. Він потискав усім руки, робив селфі та навіть підстрибував, щоб поцілуватися.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Офіційні заходи вже розпочалися у Верховній Раді, де Володимир Зеленський принесе присягу народу України.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за інавгурацією президента онлайн.

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