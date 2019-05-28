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Факти / Україна

Азовські маневри: чи буде загострення та напад з моря

Азовські маневри: чи буде загострення та напад з моря

Два українських катери з берега прикривають авіація та артилерія. Під час кожного виходу вони в бойовій готовності. Бо від росіян можна чекати чого завгодно. Авіацію на Азові вже піднімали не раз.

Завдання українських моряків – відпрацювати стрільбу на морі. Для цього спочатку доводиться очистити квадрат від риболовецьких суден.

Навчання останній рік на Азові проходять чи не кожного тижня. Україна тут створює нову військово-морську базу. Фактично з нуля.

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Ми зустрічаємося з колишнім командувачем операцією об’єднаних Сил, який починав будувати базу. Сергій Наєв каже: якщо ще рік тому на Азові стояло 24 російські кораблі, то зараз вже 54. Сюди Москва перекинула частину Каспійської флотилії, яка до речі, воювала у Сирії. Але тепер у неї нове завдання – зупиняти торгівельні судна, які йдуть до українських портів.

Окреслити  червоні лінії для росіян якраз і повинна військова база. Спеціально для неї розробили новий береговий ракетний комплекс Нептун, випробування якого вже підходить до фінішу.

Утім,  якщо з наземним озброєнням стратегія збройних сил зрозуміла, то от що робити із поповненням флоту – ні. Росія блокує перекидання кораблів та катерів з Чорного моря на Азовське.

Аби показати, що на Азові господарює не тільки Росія, а й Україна, Київ повинен продовжити переправлення військових кораблів. Питання – тільки у який спосіб. Наприклад, вже влітку прийдуть два катери Айленд, які США передали Україні.

Україна також повинна добитися, аби Росія звільнила з полону наших моряків.

Воювати, кажуть бійці, зараз набагато важче. На українському сході – не любителі, а професійні російські військові та українці, які пройшли спецпідготовку в Росії.

До слова, для реалізації Мінська РФ повинна скасувати низку указів – Геращенко.

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