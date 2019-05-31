У День захисту дітей, 1 червня, у Києві обмежать рух транспорту.

1 червня у Києві обмежать рух транпорту у зв’язку із заходами до Дня захисту дітей та проведенням Всеукраїнського велодня.

Велодень у Києві 2019 розпочнеться 1 червня о 10.00 на Софійській площі.

Об 11.00 колони велосипедистів стартують за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – Софійська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк Муромець (фініш).

Буде обмежено рух транспорту в центрі Києва

З 10.30 до 13.00 – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа.

Як об’їхати: через Вознесенський узвіз в напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська в напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

Також Хрещатик буде перекритий через проведення заходів до Дня захисту дітей з 8.00 до 19.00.

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З 11.20 до 13.30 планується обмеження руху автотранспорту без повного перекриття та з виділенням правої смуги для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк Муромець (фініш).

Як об’їхати: через вул. Електриків. Буде перекритий заїзд з вул. Набережно-рибальської на Північний міст.

Раніше Факти ICTV писали, куди можна сходити з дитиною в День захисту дітей.