Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.

У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.

– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.