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Факти / Україна

Найсексуальнішою нацією світу визнали українців

Опитування, проведене туристичною компанією Big 7 Travel показало, що українців визнали найсексуальнішою нацією світу.

Українка

Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.

У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.

– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.

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Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.

До слова, до рейтингу найкращих стартаперів 30 Under 30 потрапили двоє українських проектів.

Джерело: Big 7 Travel

Фото: Dreamstime

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