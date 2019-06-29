Опитування, проведене туристичною компанією Big 7 Travel показало, що українців визнали найсексуальнішою нацією світу.
Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
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Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.
До слова, до рейтингу найкращих стартаперів 30 Under 30 потрапили двоє українських проектів.
Джерело: Big 7 Travel
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