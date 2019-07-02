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У день виборів Нацполіція залучить 72 тис. правоохоронців

Для охорони правопорядку в день виборів планують залучити понад 72 тис. співробітників Нацполіції.

У день виборів Нацполіція залучить 72 тис. правоохоронців

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що на охорону правопорядку у день виборів планують залучити понад 72 тис. поліцейських.

– Для забезпечення публічної безпеки та порядку у день виборів заплановано залучити понад 72 тис. правоохорнців, – повідомив Фацевич.

Читайте: Вибори 2019: у Верховну Раду проходять 5 партій

Загалом упродовж передвиборчої кампанії до органів поліції надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення у виборчій сфері.

Нагадаємо, з 15 липня всі підрозділи МВС перейдуть на посилений режим роботи.

Джерело: Нацполіція

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