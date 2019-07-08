До списку країн, які заявили про демарш у ПАРЄ, приєдналася Велика Британія.
Глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що до демаршу в Асамблеї приєдналася делегація Великої Британії.
Вона ухвалила відповідне рішення через підтвердження повноважень делегації Росії в ПАРЄ.
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– До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії. Працюємо далі, – повідомив Ар’єв.
До слова, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд засудила рішення ПАРЄ щодо повернення Росії.
Джерело: Володимир Ар’єв
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