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Факти / Україна

Велика Британія приєдналася до демаршу у ПАРЄ – Ар’єв

До списку країн, які заявили про демарш у ПАРЄ, приєдналася Велика Британія.

ПАРЄ

Глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що до демаршу в Асамблеї приєдналася делегація Великої Британії.

Вона ухвалила відповідне рішення через підтвердження повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

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– До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії. Працюємо далі, – повідомив Ар’єв.

До слова, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд засудила рішення ПАРЄ щодо повернення Росії.

Джерело: Володимир Ар’єв

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