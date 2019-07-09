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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Реєстрація ТОВ онлайн – нова е-послуга в Україні

Міністерство юстиції та Держагентство з питань електронного урядування 9 липня презентували нову електронну послугу – реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що діють на підставі модельного статуту.

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Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців онлайн, не виходячи з дому або офісу, стала реальністю в Україні.

Відтепер зареєструвати ТОВ на базі модельного статуту (тобто статуту затвердженої урядом форми) можна на сайті Мін’юсту за цим посиланням.

На це піде всього кілька хвилин.

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Через онлайн-сервіс можна одночасно подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та реєстрації податку на додану вартість.

– Е-послуга реалізована у вигляді покрокової анкети з детальними підказками та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників, – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше ми розповідали, як записатися до лікаря онлайн.

Джерело: Мін’юст

Фото: Dreamstime

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