Україна закупить у США новітню зброю, яка знаходиться на озброєнні американської армії.

Закупівля у США сучасної зброї говорить про новий рівень взаємовідносин між Києвом і Вашингтоном.

– Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод. Озброєння, якого немає у нас і є зараз в американській армії. Це новий рівень взаємодії. Не буду говорити про специфіку або типи. Ми довели, що ми такі партнери, що зберігаємо секрети. Але цей список можна знайти у рішеннях Конгресу, – розповів посол України у США Валерій Чалий.

Він також додав, що такого рівня довіри не було у 2014 році, налагодити взаємовідносини сторін вдалося завдяки діям України.

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– Нам потрібно було зробити в Україні дві речі: показати, що немає корупційної складової у тих постачаннях, які йдуть зі Сполучених Штатів і воно не потрапить ворогові через якісь корупційні дії, і що воно буде надійно збережено від потрапляння до російської сторони, будемо відвертими. І ми це показали. Я дуже вдячний нашій армії, флоту, їх командуванню, які показують цю здатність, – пояснив Чалий.

До речі, броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.

Джерело: Голос Америки