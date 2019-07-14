Центральна виборча комісія оприлюднила на своєму сайті фото кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах. Сред них і Дарт Вейдер, який балотується в одеському окрузі № 135.

ЦВК показав фото кандидатів-мажоритарників, зокрема, киянина, директора ТОВ Темна сторона сили Вейдера Дарта Вікторовича, який балотуєтся у народні депутати в одеському окрузі № 135.

Його висунула партія Блок Дарта Вейдера.

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Народився Дарт Вейдер 4 жовтня 1987 року у Києві і протягом останніх п’яти років проживає на території України.

Нагадаємо, серед 23 претендентів на пост голови держави у 2014 році був Дарт Вейдер, кандидат від Інтернет партії України. Заставу у 2,5 млн кандидат вніс через ТОВ Темна сторона сили.