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Факты / Украина / Политика

Как выглядит Дарт Вейдер: ЦИК показала лицо кандидата в нардепы

Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте фото кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах. Сред них и Дарт Вейдер, который баллотируется в одесском округе № 135.

Выбори 2014 - Дарт Вейдер

ЦИК показал фото кандидатов-мажоритарщиков, в частности, киевлянина, директора ООО Темная сторона силы Вейдера Дарта Викторовича, который балотуется в народные депутаты в одесском округе № 135.

Его выдвинула партия Блок Дарта Вейдера.

Читайте: Дарт Вейдер снова баллотируется в Раду

Родился Дарт Вейдер 4 октября 1987 года в Киеве и в течение последних пяти лет проживает на территории Украины.

Напомним, среди 23 претендентов на пост главы государства в 2014 году был Дарт Вейдер, кандидат от Интернет партии Украины. Залог в 2,5 млн кандидат внес через ООО Темная сторона силы.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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