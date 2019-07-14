Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте фото кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах. Сред них и Дарт Вейдер, который баллотируется в одесском округе № 135.

ЦИК показал фото кандидатов-мажоритарщиков, в частности, киевлянина, директора ООО Темная сторона силы Вейдера Дарта Викторовича, который балотуется в народные депутаты в одесском округе № 135.

Его выдвинула партия Блок Дарта Вейдера.

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Родился Дарт Вейдер 4 октября 1987 года в Киеве и в течение последних пяти лет проживает на территории Украины.

Напомним, среди 23 претендентов на пост главы государства в 2014 году был Дарт Вейдер, кандидат от Интернет партии Украины. Залог в 2,5 млн кандидат внес через ООО Темная сторона силы.