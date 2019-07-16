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Факти / Україна / Політика

Проти Вікторії Мухи застосовують чорні технології

Проти кандидата у народні депутати Вікторії Мухи, яка має найбільші шанси перемогти в одномандатному окрузі №218 у Києві, почали застосовувати чорні технології.

Проти Вікторії Мухи застосовують чорні технології

Мешканців Святошинського і Оболонського районів, які входять до цього округу, масово обдзвонюють із невідомих телефонних номерів. Жіночий голос представляється іменем кандидатки і говорить провокативний текст. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила Вікторія Муха

– Після того, як була оприлюднена соціологія щодо округу № 218, деякі мої опоненти почали вдаватися до істеричних дій, застосовуючи проти мене чорні технології, – написала вона.

За словами Вікторії Мухи, голос, яким до людей звертаються телефоном, навіть не схожий на її. 

– Переконана, що такі дії – справа рук абсолютно випадкових авантюристів. У них на цих виборах з’явився шанс прикриватись брендом пропрезидентської партії. Але своїми діями вони президента лише підставляють. Раджу опонентам боротися не проти мене, а розповідати виборцям про свої власні досягнення. Наприклад, про співпрацю з одіозним київським забудовником (прізвище легко знайти в інтернеті) і які плани на забудову Києва у них є на майбутнє, – відповіла Вікторія Муха. 

Також вона наголосила, що за всю кампанію жодного разу не згадала своїх конкурентів. 

– Це підтвердить кожен із тисяч мешканців, з якими ми зустрічалися за останній місяць. Говорити треба про себе, а не про інших. Виливати через телефонні дзвінки бруд на конкурентів – це передусім неповага до власних виборців. Хоча, можливо, цього вчать у Росії, де один із моїх конкурентів на окрузі № 218 дуже довгий час працював у PR-агенції (і досі має дачу в Підмосков’ї), – додала Вікторія Муха. 

Кандидатка у народні депутати повідомила, що від сьогодні розслідуванням цієї провокації займуться правоохоронні органи. Вже кілька людей підтвердили, що писатимуть заяви у поліцію. При цьому вона оприлюднила номери телефонів, з яких іде обдзвін. 

Читайте: На виборах до Ради зареєструвався 161 кандидат-клон

За словами Мухи, це не перший випадок, коли проти неї застосовують брудні технології. До цього часу в публічну площину вона це не виносила.

– Але тепер, очевидно, варто. Почалось усе із того, що опоненти намагалися зареєструвати на окрузі № 218 мого клона – теж Муху Вікторію. Також часто на мої зустрічі із мешканцями засилають провокаторів, яких легко розпізнають самі люди. Останнім часом в інтернеті і у соцмережах з’являється недостовірна та брехлива інформація про мене. Тепер провокація із телефонними дзвінками, – написала вона. 

Увага! Провокація!Після того, як була оприлюднена соціологія по округу №218, деякі мої опоненти почали вдаватися до…

Опубліковано Вікторія Муха Понеділок, 15 липня 2019 р.

Таким чином Вікторія Муха закликала мешканців Святошинського та Оболонського районів бути пильними і не піддаватись на провокації. 

Нагадаємо, раніше ми публікували список всіх кандидатів у народні депутати за мажоритарними округами.

Фото: Вікторія Муха

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