Факти ICTV публікують список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.
Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Згідно зі 100% опрацьованих електронних протоколів, до нової Верховної Ради змогла пройти партія Святослава Вакарчука Голос.
Результат політсили у 5,82% після голосування за списками дає їй право отримати у парламенті 17 мандатів. Ще три місця отримають мажоритарники від Голосу.
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Фракція Голос у Верховній Раді – повний список:
- Вакарчук Святослав Іванович;
- Клименко Юлія Леонідівна;
- Рудик Кіра Олександрівна;
- Железняк Ярослав Іванович;
- Устинова Олександра Юріївна;
- Макаров Олег Анатолійович;
- Юрчишин Ярослав Романович;
- Рахманін Сергій Іванович;
- Бобровська Соломія Анатоліївна;
- Стефанишина Ольга Анатоліївна;
- Курдидик Олександр Олександрович;
- Цабаль Володимир Володимирович;
- Осадчук Андрій Петрович;
- Костенко Роман Васильович;
- Лозинський Роман Михайлович;
- Совсун Інна Романівна;
- Василенко Леся Володимирівна;
- Піпа Наталія Романівна (перемогла на одномандатному окрузі №115);
- Рущишин Ярослав Іванович (переміг на одномандатному окрузі №117);
- Васильченко Галина Іванівна (перемогла на одномандатному окрузі №118).
Нагадаємо, 24 липня на з’їзді Святослава Вакарчука обрали головою партії Голос.