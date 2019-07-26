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Факти / Україна / Політика

Фракція Голосу у Верховній Раді (СПИСОК)

Факти ICTV публікують список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.

Фракція Голосу у Верховній Раді (СПИСОК)

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Згідно зі 100% опрацьованих електронних протоколів, до нової Верховної Ради змогла пройти партія Святослава Вакарчука Голос.

Результат політсили у 5,82% після голосування за списками дає їй право отримати у парламенті 17 мандатів. Ще три місця отримають мажоритарники від Голосу.

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Фракція Голос у Верховній Раді – повний список:

  • Вакарчук Святослав Іванович;
  • Клименко Юлія Леонідівна;
  • Рудик Кіра Олександрівна;
  • Железняк Ярослав Іванович;
  • Устинова Олександра Юріївна;
  • Макаров Олег Анатолійович;
  • Юрчишин Ярослав Романович;
  • Рахманін Сергій Іванович;
  • Бобровська Соломія Анатоліївна;
  • Стефанишина Ольга Анатоліївна;
  • Курдидик Олександр Олександрович;
  • Цабаль Володимир Володимирович;
  • Осадчук Андрій Петрович;
  • Костенко Роман Васильович;
  • Лозинський Роман Михайлович;
  • Совсун Інна Романівна;
  • Василенко Леся Володимирівна;
  • Піпа Наталія Романівна (перемогла на одномандатному окрузі №115);
  • Рущишин Ярослав Іванович (переміг на одномандатному окрузі №117);
  • Васильченко Галина Іванівна (перемогла на одномандатному окрузі №118).

Нагадаємо, 24 липня на з’їзді Святослава Вакарчука обрали головою партії Голос.

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