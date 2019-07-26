Факти ICTV публікують список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Згідно зі 100% опрацьованих електронних протоколів, до нової Верховної Ради змогла пройти партія Святослава Вакарчука Голос.

Результат політсили у 5,82% після голосування за списками дає їй право отримати у парламенті 17 мандатів. Ще три місця отримають мажоритарники від Голосу.

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Фракція Голос у Верховній Раді – повний список:

Вакарчук Святослав Іванович;

Клименко Юлія Леонідівна;

Рудик Кіра Олександрівна;

Железняк Ярослав Іванович;

Устинова Олександра Юріївна;

Макаров Олег Анатолійович;

Юрчишин Ярослав Романович;

Рахманін Сергій Іванович;

Бобровська Соломія Анатоліївна;

Стефанишина Ольга Анатоліївна;

Курдидик Олександр Олександрович;

Цабаль Володимир Володимирович;

Осадчук Андрій Петрович;

Костенко Роман Васильович;

Лозинський Роман Михайлович;

Совсун Інна Романівна;

Василенко Леся Володимирівна;

Піпа Наталія Романівна (перемогла на одномандатному окрузі №115);

Рущишин Ярослав Іванович (переміг на одномандатному окрузі №117);

Васильченко Галина Іванівна (перемогла на одномандатному окрузі №118).

Нагадаємо, 24 липня на з’їзді Святослава Вакарчука обрали головою партії Голос.