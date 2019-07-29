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Факти / Україна

На вулицях Києва з’явилися кнопки екстреного зв’язку з поліцією (АДРЕСИ)

У Києві в межах проекту Safe city розпочали встановлювати кнопки екстреного виклику для зв’язку з оператором поліції.

На вулицях Києва з’явилися кнопки екстреного зв’язку з поліцією (АДРЕСИ)

У столиці розпочали встановлення кнопок екстреного зв’язку з оператором поліції. Тому повідомити про надзвичайну ситуацію буде простіше.

Для цього потрібно лише натиснути на кнопку і зачекати на з’єднання з оператором.

Крім того, оператор бачить і чує вас цілодобово. Навіть, якщо ви не натиснули кнопку допомоги, вона має системи відеонагляду та звукозапису.

Читайте: МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”

До слова, перші кнопки встановлені за адресами:

  • Smart street, Салютна, 2
  • Алея художників
  • Пейзажна алея
  • Парк Володимирська гірка

Раніше Факти ICTV писали про те, що піші підрозділи Нацгвардії почнуть патрулювати міста.

Фото: МВС

Джерело: МВС

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