У Києві в межах проекту Safe city розпочали встановлювати кнопки екстреного виклику для зв’язку з оператором поліції.
У столиці розпочали встановлення кнопок екстреного зв’язку з оператором поліції. Тому повідомити про надзвичайну ситуацію буде простіше.
Для цього потрібно лише натиснути на кнопку і зачекати на з’єднання з оператором.
Крім того, оператор бачить і чує вас цілодобово. Навіть, якщо ви не натиснули кнопку допомоги, вона має системи відеонагляду та звукозапису.
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До слова, перші кнопки встановлені за адресами:
- Smart street, Салютна, 2
- Алея художників
- Пейзажна алея
- Парк Володимирська гірка
Раніше Факти ICTV писали про те, що піші підрозділи Нацгвардії почнуть патрулювати міста.
Фото: МВС
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