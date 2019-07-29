У Києві в межах проекту Safe city розпочали встановлювати кнопки екстреного виклику для зв’язку з оператором поліції.

У столиці розпочали встановлення кнопок екстреного зв’язку з оператором поліції. Тому повідомити про надзвичайну ситуацію буде простіше.

Для цього потрібно лише натиснути на кнопку і зачекати на з’єднання з оператором.

Крім того, оператор бачить і чує вас цілодобово. Навіть, якщо ви не натиснули кнопку допомоги, вона має системи відеонагляду та звукозапису.

Читайте: МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”

До слова, перші кнопки встановлені за адресами:

Smart street, Салютна, 2

Алея художників

Пейзажна алея

Парк Володимирська гірка

Раніше Факти ICTV писали про те, що піші підрозділи Нацгвардії почнуть патрулювати міста.

Фото: МВС