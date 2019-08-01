У Генштабі заявляють, що поодинокі порушення режиму тиші на Донбасі не свідчать про порушення перемир’я, щодо якого домовилися у Мінську.

У Генеральному штабі констатують, що перемир’я на Донбасі, яке розпочалося 21 липня, працює.

За словами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, за останні 11 діб у зоні операції Об’єднаних сил бойових втрат серед українських військовослужбовців не було.

Хомчак наголосив, що поодинокі випадки порушення перемир’я з боку бойовиків не можна назвати зривом домовленостей, які були досягнуті у Мінську.

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У Генштабі також зазначають, що ЗСУ готові адекватно і швидко відповісти ворогу в разі критичного загострення ситуації.

До слова, місія ОБСЄ констатувала, що за час перемир`я на Донбасі не зафіксовано жертв серед мирного населення.