PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Поодинокі порушення на Донбасі не зривають перемир’я – Генштаб

У Генштабі заявляють, що поодинокі порушення режиму тиші на Донбасі не свідчать про порушення перемир’я, щодо якого домовилися у Мінську.

Поодинокі порушення на Донбасі не зривають перемир’я – Генштаб

У Генеральному штабі констатують, що перемир’я на Донбасі, яке розпочалося 21 липня, працює.

За словами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, за останні 11 діб у зоні операції Об’єднаних сил бойових втрат серед українських військовослужбовців не було.

Хомчак наголосив, що поодинокі випадки порушення перемир’я з боку бойовиків не можна назвати зривом домовленостей, які були досягнуті у Мінську.

Читайте: ТКГ домовилася про розмінування території біля мосту в Станиці Луганській

У Генштабі також зазначають, що ЗСУ готові адекватно і швидко відповісти ворогу в разі критичного загострення ситуації.

До слова, місія ОБСЄ констатувала, що за час перемир`я на Донбасі не зафіксовано жертв серед мирного населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жодної жертви серед цивільних: ОБСЄ відзначає результативність перемир`я
ТКГ домовилася про розмінування території біля мосту в Станиці Луганській
Бойовики “ЛНР” підбили безпілотник ОБСЄ
Український військовий підірвався на встановленій ворожою ДРГ вибухівці
На Донбасі бойовики обстріляли КПВВ Мар’їнка
Я воюю проти РФ! Шанувальник “русского мира” побив ветерана АТО (18+)
Відносна тиша, але ми готові до всього – боєць ЗСУ про перемир’я на Донбасі
Перший поранений за час перемир’я: бойовики не припиняють відкривати вогонь
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка