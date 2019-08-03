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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает безвиз с рядом стран для развития медицинского туризма

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Безвіз з ЄС

Глава государства заявил об отмене визового режима для развития медицинского туризма в Украине.

Он предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития туризма.

– Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел, чтобы они рассмотрели этот вопрос.

Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение или оздоровление и испытывают проблемы при пересечении границы, – сказал Зеленский.

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Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.

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