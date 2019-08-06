Після появи міжнародного номеру банківського рахунку IBAN можуть спостерігатися затримки платежів за кредитами.

Старший юрист юридичної фірми EVRIS Катерина Бредуляк вважає, що поява міжнародного номера банківського рахунку IBAN в Україні може привести до затримок платежів за кредитами і судів, які викликані зазначеним фактом.

За її словами, на систему IBAN повинні перевести і рахунки для погашення кредитів і якщо банки не зможуть доопрацювати програмне забезпечення, то можуть спостерігатися проблеми в оплаті за кредитами.

– У результаті, якщо платежі за кредитом надходитимуть на рахунки не в строк, зазначений в графіку платежів, у клієнта виникне прострочення за кредитом, – сказала Бредуляк.

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Якщо ж подібні ситуації виникнуть, а банки не визнаватимуть свою відповідальність за проблеми у роботі програмного забезпечення, то це призведе до судових розглядів.

Юрист додала, що нові рахунки відкриватимуться вже з номером IBAN, а ті, що існують, переведуть до 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN в Україні почалася 5 серпня.