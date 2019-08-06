PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Поява IBAN в Україні може викликати затримки кредитних платежів – юрист

Після появи міжнародного номеру банківського рахунку IBAN можуть спостерігатися затримки платежів за кредитами.

Кредитна карта

Старший юрист юридичної фірми EVRIS Катерина Бредуляк вважає, що поява міжнародного номера банківського рахунку IBAN в Україні може привести до затримок платежів за кредитами і судів, які викликані зазначеним фактом.

За її словами, на систему IBAN повинні перевести і рахунки для погашення кредитів і якщо банки не зможуть доопрацювати програмне забезпечення, то можуть спостерігатися проблеми в оплаті за кредитами.

– У результаті, якщо платежі за кредитом надходитимуть на рахунки не в строк, зазначений в графіку платежів, у клієнта виникне прострочення за кредитом, – сказала Бредуляк.

Читайте: IBAN в Україні: що це, навіщо і як працюватиме

Якщо ж подібні ситуації виникнуть, а банки не визнаватимуть свою відповідальність за проблеми у роботі програмного забезпечення, то це призведе до судових розглядів.

Юрист додала, що нові рахунки відкриватимуться вже з номером IBAN, а ті, що існують, переведуть до 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN в Україні почалася 5 серпня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

IBAN в Україні: що це, навіщо і як працюватиме
Що таке IBAN та чому в Україні змінюють номери банківських рахунків
Українцям обіцяють знизити ставку за іпотечними кредитами на третину
Як працюють банки на Великдень і травневі свята
Як оголосити себе банкрутом і що для цього потрібно
Гроші до зарплати: як не стати жертвою швидких кредитів
Як працюватимуть банки у 2019 році – календар
Банківські картки Visa випускатимуть за новими стандартами – дата
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка