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Факти / Україна / Політика

Слуга народу не веде переговорів з Голосом про коаліцію

Партія Слуга народу не веде переговорів про створення коаліції з партією Голос.

Слуга народу не веде переговорів з Голосом про коаліцію

Глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що йому невідомо про системні переговори з Голосом.

– Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від Голосу, але на рівні партії ми не обговорювали, – сказав він.

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На питання про те, чи буде одна фракція, яка сформує більшість, він відповів, що це ймовірний варіант розвитку подій.

До слова, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що всі місця у міністерствах забере коаліція.

Джерело: РБК-Україна

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